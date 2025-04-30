السعودية | وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته إلى الكويت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف زيارةً رسمية إلى دولة الكويت استمرت يومين، بحث خلالها تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك في القطاع الصناعي، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية للمملكة.

ورأس معاليه خلال الزيارة وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع والخمسين للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك في اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون، وأكد الاجتماعان توحيد جهود التكامل الصناعي الخليجي، وتسهيل حركة التجارة البينية بين دول المجلس، لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وتضمنت الزيارة عقد لقاءين ثنائيين مع معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ خليفة بن عبد الله العجيل، ومعالي وزير النفط الأستاذ طارق بن سليمان الرومي، حيث بحثا الفرص المشتركة في القطاع الصناعي، ومنها صناعة البتروكيماويات، ونوَّها بأهمية توسيع آفاق التعاون والتكامل الصناعي، ودعم نمو التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، بما يعزز النمو والتنوُّع الاقتصادي في المملكة والكويت.

والتقى معاليه كذلك عددًا من رجال الأعمال الكويتيين في اجتماع نظَّمته سفارة المملكة في الكويت؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعين الصناعي والتعديني بالمملكة، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت.

وتأتي زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى الكويت، بهدف تطوير التعاون والتكامل الصناعي، وجذب الاستثمارات المتبادلة في قطاعي الصناعة والتعدين، تحقيقًا لمستهدفات رؤية ٢٠٣٠ بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة، ومركز عالمي للتعدين والمعادن.



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