شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. إجراء المقابلات لـ 1886 مرشحًا للوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

الوظائف التعليمية

الدمام - شريف احمد - بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة إجراءات المقابلات الشخصية لـ 1886 مرشحًا ومرشحةً للوظائف التعليمية التعاقدية للعام الدراسي 1447ه، التي تستمر حتى الثاني من ذي الحجة القادم.وبلغ عدد المرشحين للوظائف التعليمية الرجالية 568 مرشحًا، فيما بلغ عدد المتقدمات للوظائف التعليمية النسائية 1318 مرشحةً.ودعت الإدارة المرشحين والمرشحات لحضور المطابقة والمقابلات وفق المواعيد المحددة حيث تُرْسَل رسائل نصية للمرشحين والمرشحات وفق هذه المواعيد التي بدأت أمس، وتستمر إلى يوم الخميس 2 / 12 / 1446 هـ.وخصصت إدارة تعليم مكة المكرمة مقر المسرح بالمبنى الرئيس لاستقبال المرشحين، وقاعة المؤتمرات والمعارض لاستقبال المرشحات.