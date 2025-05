شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 أشهر.. تمكين 23 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي في سوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الضمان الاجتماعي

المشاريع الريادية

الدمام - شريف احمد - أسفر برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن تمكين (23,394) مستفيدًا خلال الربع الأول من عام (2025)، متجاوزًا بذلك العدد المستهدف البالغ (21,246) مستفيدًا، في مؤشر واضح على فاعلية البرنامج وقدرته على إحداث أثر ملموس في تمكين الفئات المستفيدة ورفع قدرتها على الدخول والمنافسة في سوق العمل.ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لجهود الوزارة المستمرة لتعزيز مشاركة مستفيدي الضمان الاجتماعي في التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستقلال المالي لهم من خلال مجموعة من المسارات والخدمات النوعية التي يقدمها البرنامج بالشراكة مع عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وبلغ عدد المستفيدين الممكنين في مسار التوظيف (19,472) مستفيدًا، استفادوا من فرص وظيفية وتدريبية متعددة بالتعاون مع شركاء التمكين في مختلف القطاعات والمناطق.فيما بلغ عدد المستفيدين الممكنين ضمن المسار الاقتصادي (3,922) مستفيدًا، قُدم الدعم لهم بمختلف أشكاله المالية وغير المالية؛ لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، بما يعزز فرصهم في تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.ويمثل برنامج التمكين أحد المحاور الرئيسة في منظومة الضمان الاجتماعي، ويُنفّذ عبر ثلاثة مسارات متكاملة، تشمل مسار التوظيف الذي يركّز على توفير فرص العمل والتدريب بالتعاون مع الشركاء، ومسار تمكين الأعمال الذي يدعم المشاريع الريادية، إلى جانب مسار التأهيل الموجه للمستفيدين القابلين للتأهيل الصحي أو النفسي أو الاجتماعي، في سياق متكامل يهدف إلى نقل المستفيدين من الاحتياج إلى الإنتاج، وتعزيز دورهم في المجتمع.وفي سياق دعم هذه الجهود، نفذت الوزارة ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي والتمكين سلسلة من الأنشطة النوعية في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة نفسها، شملت إقامة (121) دورة تدريبية وورشة عمل، وتنظيم (38) ملتقى تمكين، وإبرام (42) شراكة ومذكرة عمل مع شركاء التمكين في مختلف المجالات.وتُعد هذه الجهود جزءًا من التزام الوزارة المستمر بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، عبر تعزيز مبدأ التكامل بين منظومتي العمل والتنمية الاجتماعية، وتمكين الفئات المستهدفة من أن تصبح طاقات منتجة تسهم في مسيرة التنمية الوطنية.