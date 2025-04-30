شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الـ83 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية والان نبدء بالتفاصيل

تأهيل عسكري وأكاديمي

أداء القسم

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع اليوم، حفل تخريج الدفعة الـ83 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية في العيينة، معالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن فهد بن سعد زيد القحيز.وفور وصول سمو نائب وزير الدفاع، عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.بعد ذلك ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كلمة رحب فيها بسموه وثمن رعايته حفل تخريج الدفعة الـ83 من طلبة الكلية، بعد أن أنهوا مراحل تأهيلهم العسكري والأكاديمي، متنقلين بين فصول التعليم وميادين التدريب، حيث تلقوا خلالها دورات نوعية في الصاعقة والمظلات، وفي المهارات الأساسية للقتال في المناطق الجبلية.وأشار قائد الكلية إلى أن هذه الدفعة ضمّت خريجين من دول شقيقة شملت المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وجمهورية جيبوتي، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية اليمنية.تلا ذلك كلمة الخريجين، ألقاها الخريج معاذ بن جارالله آل فرحان عبّر فيها عن فخره بتشريف سمو نائب وزير الدفاع لحفل تخريجهم، مشيرًا إلى اعتزازهم بمشاركة زملائهم منسوبي القوات المسلحة في الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن بعد تلقيهم التأهيل العلمي والتدريب العسكري.إثر ذلك، جرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأداء الخريجين القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرم سموه الطلبة المتفوقين، وقلَّد الخريجون بعضهم بعضًا رتبهم العسكرية.عقب ذلك التُقطت الصورة التذكارية للخريجين مع سمو نائب وزير الدفاع، واختُتم الحفل بالسلام الملكي.حضر الحفل معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ومعالي قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط، ومعالي المستشار بمكتب وزير الدفاع الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، ومعالي المستشار بوزارة الدفاع الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، إلى جانب أولياء أمور الطلبة الخريجين.