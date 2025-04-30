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سفير المملكة في السودان: بدء تأهيل 6 مستشفيات بالخرطوم

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سفير المملكة في السودان: بدء تأهيل 6 مستشفيات بالخرطوم

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الدمام - شريف احمد - أعلن سفير لدى السودان، علي بن حسن أحمد جعفر، البدء في العمل على تأهيل 6 مستشفيات في العاصمة الخرطوم.
وأشار سفير خادم الحرمين، في تصريحات صحيفة، اليوم الأربعاء، إلى ما أُعلن عنه منذ شهر، بشأن سفن المواد والأجهزة والأدوية المقدرة بـ100 طن.

سفير المملكة بالسودان

كان السفير علي بن حسن جعفر، وصل إلى الخرطوم، في أبريل الجاري، لأول مرة منذ اندلاع الحرب، وأعلن في الوقت نفسه بدء العمل على إعادة تأهيل السفارة في الخرطوم.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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