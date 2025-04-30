شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة في السودان: بدء تأهيل 6 مستشفيات بالخرطوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن سفير السعودية لدى السودان، علي بن حسن أحمد جعفر، البدء في العمل على تأهيل 6 مستشفيات في العاصمة الخرطوم.
وأشار سفير خادم الحرمين، في تصريحات صحيفة، اليوم الأربعاء، إلى ما أُعلن عنه منذ شهر، بشأن سفن المواد والأجهزة والأدوية المقدرة بـ100 طن.
وأشار سفير خادم الحرمين، في تصريحات صحيفة، اليوم الأربعاء، إلى ما أُعلن عنه منذ شهر، بشأن سفن المواد والأجهزة والأدوية المقدرة بـ100 طن.