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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج بمكة تناقش خطط واستعدادات استقبال ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير المنطقة، رئيس لجنة الحج والعمرة.
وتخلل الاجتماع استعراض خطط الجهات واستعداداتها لحج 1446هـ، ونسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها للتسهيل على ضيوف الرحمن والتي سوف يتم تشغيلها خلال حج العام الحالي.
وتعزيز شبكات إمداد المياه في المشاعر المقدسة، وإضافة نحو 3500 دورة مياه جديدة في مشعر منى، كما تضمنت استعدادات الهيئة لموسم الحج 1446هـ، تنفيذ 3 تجارب تشغيلية استهدفت شبكات المياه، والصرف الصحي، وأنظمة إطفاء الحريق، والتبريد.
واستعرضت اللجنة سير العمل في مشاريع أمانة العاصمة المقدسة المتعلقة بضواغط ومكابس النفايات الجديدة التي ستُضاف في المشاعر المقدسة، ومشاريع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة بشأن مبادرة التوسع في مشروع تنفيذ رصيف الطريق المطاطي والطلاء العازل لطرق المشاة بالمشاعر المقدسة، ما يُسهم في راحة تنقّل الحجاج سيرًا على الأقدام، وخفض درجة الحرارة على تلك المسارات، ثم ناقشت اللجنة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
وتخلل الاجتماع استعراض خطط الجهات واستعداداتها لحج 1446هـ، ونسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها للتسهيل على ضيوف الرحمن والتي سوف يتم تشغيلها خلال حج العام الحالي.
استعداد للحجواستعرضت الهيئة السعودية للمياه خلال الاجتماع، المشاريع والتجارب التشغيلية التي تمت حتى تاريخه لخدمة المياه والصرف الصحي في المشاعر المقدسة لموسم حج 1446هـ، حيث تضمنت تنفيذ 10 مشاريع، بهدف تأهيل ورفع كفاءة وسعة الخزانات التشغيلية.
وتعزيز شبكات إمداد المياه في المشاعر المقدسة، وإضافة نحو 3500 دورة مياه جديدة في مشعر منى، كما تضمنت استعدادات الهيئة لموسم الحج 1446هـ، تنفيذ 3 تجارب تشغيلية استهدفت شبكات المياه، والصرف الصحي، وأنظمة إطفاء الحريق، والتبريد.
واستعرضت اللجنة سير العمل في مشاريع أمانة العاصمة المقدسة المتعلقة بضواغط ومكابس النفايات الجديدة التي ستُضاف في المشاعر المقدسة، ومشاريع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة بشأن مبادرة التوسع في مشروع تنفيذ رصيف الطريق المطاطي والطلاء العازل لطرق المشاة بالمشاعر المقدسة، ما يُسهم في راحة تنقّل الحجاج سيرًا على الأقدام، وخفض درجة الحرارة على تلك المسارات، ثم ناقشت اللجنة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.