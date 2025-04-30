شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتصدر ورش عمل مؤتمر الاتصال الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تصدرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحقل الإعلامي، أجندة ورش عمل مؤتمر الاتصال الرقمي المقام في جامعة الملك عبدالعزيز، لمناقشة الثورة التكنولوجية المتسارعة التي كان للذكاء الاصطناعي فيها الدور الأبرز، حيث أصبح جزءًا لا يتجزأ من مختلف الميادين، ومن بينها الحقل الإعلامي, فقد غيّر الذكاء الاصطناعي الطريقة التي يُنتج بها المحتوى، ويُحرر، ويوزَّع، ويُستهلك، ما فتح آفاقًا جديدة للإعلام الرقمي والتقليدي على حد سواء.

وعرفت الورشة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإعلامي، ومنها كتابة الأخبار، والتقارير من خلال خوارزميات قادرة على جمع وتحليل البيانات، ثم تحويلها إلى نصوص قابلة للنشر، مما يوفر الوقت ويزيد من سرعة النشر. تطبيقات الذكاء الاصطناعي وناقشت جوانب التحرير الصوتي والمرئي، مع استعراض التطبيقات القادرة على توليد أصوات مذيعين اصطناعيين واستخدام الصور المجسمة "Holograms" في تقديم النشرات، إلى جانب التحديات الأخلاقية والمهنية.

وأكدت الورشة على ظهور الذكاء الاصطناعي قوةً دافعةً في الحقل الإعلامي، تسهم في تسريع عمليات الإنتاج وتحسين التفاعل مع الجمهور، منوهةً ببقاء الحاجة الملحة لوضع ضوابط مهنية وأخلاقية تضمن استخدام هذه التقنية بشكل مسؤول، يحافظ على جودة ومصداقية الإعلام في العصر الرقمي.

