شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. كلية الملك فهد الأمنية تحتفي بتخريج 129 دارسًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم، بتخريج (129) دارسًا من برامج الدبلومات العُليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية لعام (1446هـ)، بحضور مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، وذلك في مقر الكلية بمدينة الرياض.

وتضمنت البرامج دبلومات تخصصية في المجالات الأمنية والقانونية، شملت إدارة الكوارث والأزمات الأمنية، والعدالة الجنائية، وحقوق الإنسان، والسلامة والأمن الصناعي، والتحقيق والأدلة الجنائية، والأمن الفكري، والقانون الإداري.



