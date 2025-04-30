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الرياض.. كلية الملك فهد الأمنية تحتفي بتخريج 129 دارسًا

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الرياض.. كلية الملك فهد الأمنية تحتفي بتخريج 129 دارسًا

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الدمام - شريف احمد - احتفت كلية الملك فهد الأمنية، اليوم، بتخريج (129) دارسًا من برامج الدبلومات العُليا بالمعهد العالي للدراسات الأمنية لعام (1446هـ)، بحضور مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، وذلك في مقر الكلية بمدينة الرياض.
وتضمنت البرامج دبلومات تخصصية في المجالات الأمنية والقانونية، شملت إدارة الكوارث والأزمات الأمنية، والعدالة الجنائية، وحقوق الإنسان، والسلامة والأمن الصناعي، والتحقيق والأدلة الجنائية، والأمن الفكري، والقانون الإداري.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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