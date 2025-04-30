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محمية الملك سلمان تحتضن 550 نوعا من النباتات البرية

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محمية الملك سلمان تحتضن 550 نوعا من النباتات البرية

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- بواسطة أيمن الوشواش - تزخر محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمئات الأنواع من النباتات البرية التي تمثل دورًا أساسيًا في إعادة تدوير العناصر الغذائية والحفاظ على التوازن البيئي للمنطقة، وتضم ما يزيد على 550 نوعًا من النباتات البرية والرعوية، وتمثل الأنواع العشبية والشجيرات النسبة الأكبر من الأنواع النباتية، ومن أهمها "السلة" الذي يعد نباتًا رعويًا واسع الانتشار في أودية المحمية في جميع مناطقها بالحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل.

ويتميز نبات "السلة" بكونه معمرًا منخفض النمو بأوراق خضراء شمعية طولها من (6) إلى (10) بوصات، والأوراق لها لون أرجواني، وتتحمل الجفاف نظرًا لقوة جذورها وكثافتها داخل التربة، أزهارها بنفسجية اللون يعشقها النحل.

وتحرص هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على حماية وتعزيز الغطاء النباتي وضمان استدامته، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لدعم وزيادة الرقعة الخضراء وتنمية التنوع النباتي في المحمية، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المحلي ذات الصلة، ومن خلال مبادرات رائدة على رأسها مبادرة السعودية الخضراء، كما تسعى جاهدة لتحقيق الرؤية الواعدة للمملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وحفظها للأجيال المقبلة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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