شكرا لقرائتكم خبر ضمن فعالية شهر التوعية بطيف التوحد مركز التوحد الأول بجدة يستضيف طالبات جامعة الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت الجمعية الأولى للتوحد ممثلة (بمركز التوحد الأول بجدة) ، اليوم الأربعاء الموافق ٣٠ / ابريل/2025 م ، وفداً من طالبات قسم الكيمياء في جامعة الملك عبد العزيز (في مدينة رابغ) وذلك ضمن فعالية شهر التوعية باضطراب طيف التوحد.

ضم الوفد ١٥ طالبة، بالإضافة إلى مشرفة القسم الدكتورة سها طلال الغول ومنسقة لجنة الشراكات المجتمعية الدكتورة نوف العرفي وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

تضمنت فعالية الزيارة محاضرة تعريفية عن اضطراب التوحد القتها الأخصائية الاجتماعية بالمركز ( إلهام بن حيد ) عرفت خلالها بأبرز سمات هذا الاضطراب النمائي العصبي وكيفية اكتشافه والجهود المبذول من قبل الدولة -رعاها الله- لتأهيل أطفال التوحد وأعاده دمجهم بالمجتمع ومؤسسات التعليم.

كما تضمن البرنامج جولة تعريفية لمرافق وخدمات المركز وتم تسليط الضوء فيها على كم الجهود المبذولة في خدمة أكثر من 100 طالب في آن واحد باحترافية ومهنية وإنسانية عالية و تجربة الواقع الافتراضي للشعور برؤية المصابين بالتوحد و عدد من الفقرات الترفيهية وتقديم هدايا لأطفال المركز.

يُذكر أن مركز التوحد الأول بجدة هو أحد أهم المشاريع التي قامت بتنفيذها الجمعية الفيصلية الخيرية النسوية بجدة عام ١٤١٢هـ/١٩٩٢م وهو المركز الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والخليج العربي، والذي يعد من أهم المؤسسات الاجتماعية الرائدة التي تقدم أفضل البرامج التربوية والتأهيلية للمصابين بالتوحد وتقديم الدعم الأسري المستمر، وتأسست الجمعية الأولى للتوحد كجمعية مستقلة بهدف إكمال المسيرة لدعم وخدمة المصابين باضطراب التوحد.