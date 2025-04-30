شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: 5 حالات لرفض الزيارة الميدانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال برنامج “حساب المواطن” أن الزيارات الميدانية التي تُجرى للمستفيدين المستقلين تهدف إلى التحقق من صحة المعلومات المقدمة وإثبات الاستقلالية.

وأوضح البرنامج في منشور له عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الامتناع عن استقبال الزيارة قد يؤثر على الأهلية، مشددًا على أهمية التعاون مع فرق التحقق الميداني.

وأضاف أن هناك خمس حالات تُعد رفضًا للزيارة، وهي: تجاهل الرد على اتصالات مركز الاتصال أو الرسائل النصية الخاصة بجدولة الموعد، عدم التجاوب مع الباحث الاجتماعي، الغياب عن المنزل وقت الزيارة المحدد، تقديم معلومات غير دقيقة، أو عدم التعاون أثناء إجراء الزيارة.