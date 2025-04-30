شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا شتوية نرعى بها وسمية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق عن دخول موسم المراويح، بالتزامن مع أول أيام فصل الربيع.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”:” يا الله بصيفية نرعى بها حولية، ولا شتوية نرعى بها وسمية”، في إشارة إلى أهمية موسمي الربيع والشتاء في وفرة الأمطار والرعي.

وأضاف: “نحن الآن في قمة أمطار المراويح، والتي تتسم بشكل عصف الرياح وسماع القصف والرعد في السماء، وعادة ما تهطل على مواقع متفرقة وغير منتظمة.”

واختتم حديثه قائلًا: “ما زالت السحب تسري وتتجدد إلى هذه اللحظة.”

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