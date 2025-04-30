شكرا لمتابعة خبر عن محافظ أضم يترأس الاجتماع التنسيقي الأول لتأسيس الجمعية التعاونية للنحالين.. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ترأس محافظ أضم الأستاذ عبدالله بن حسن الفيفي ، الاجتماع التنسيقي الأول لتأسيس الجمعية التعاونية للنحالين ، بحضور وكيل المحافظة الأستاذ علي بن عطية الزهراني، ورئيس بلدية أضم المهندس عمر بن أحمد الزهراني، ورئيس جمعية ارتقاء بأضم الأستاذ محمد بن ختيم المالكي، ومدير مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بأضم الأستاذ عبدالرحمن بن رجب المالكي، وممثلين عن الجهات الأهلية والنحالين .

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالحاضرين، وأهاب بأهمية تأسيس هذه الجمعية التي تخدم المهتمين بتربية النحل وإنتاج العسل ، والذي يعد من القطاعات الواعدة في المملكة ،ومؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي يسعى المجلس المحلي بالمحافظة إلى تحقيقها، وتعزيز الأثر التنموي في دعم مسيرة العمل التنموي ، وتحقيق تطلعات أهالي المحافظة وزوارها ، ومواصلة تبني المبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في إحداث أثر ملموس في حياة الأفراد والمجتمع.

وأثنى ” الفيفي ” بجهود النحالين ، وما تحقق لمجموعة منهم من منجزات عالمية في العديد في المسابقات الدولية لإنتاج العسل ، مطالباً بضرورة التعاون فيما بينهم من أجل تطوير صناعة النحل ، وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 .

ونوه ” الفيفي ” بما تحظى به المحافظة وسكانها من اهتمام ودعم ورعاية دائمة من قبل سمو مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، في مختلف المجالات التنموية ، ودعمهما الكريم لإقامة مهرجان العسل في دوراته السابقة الأمر الذي أسهم في الحفاظ على العسل البلدي وتعزيز موارده ، لينعكس على الحركة الاقتصادية والسياحية والاجتماعية والثقافية على مستوى المحافظة.

من جانب آخر استعرض رئيس جمعية ارتقاء بمحافظة أضم الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، تصوراً مقترحاً لتأسيس الجمعية التعاونية للنحالين،تطرق خلاله إلى فكرة واستراتيجية الجمعية من ناحية أهدافها ورؤيتها ورسالتها، وآلية ومتطلبات التأسيس ، بالإضافة إلى أبرز مشاريعها المستقبلية التي ستسهم في تطوير مهنة تربية النحل وإنتاج العسل للوصول إلى منتج متميز ومستدام يسهم في دفع عجلة التنمية، ويصبح رافداً اقتصادياً لأهالي المحافظة.

بدوره، أوضح مدير مكتب وزراة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم الأستاذ عبدالرحمن بن رجب المالكي، أن‏ قطاع تربية النحل وإنتاج العسل من الميز النسبية في المحافظة ،بالإضافة إلى المناحل الجبلية وتنوع الأشجار العاسلة ، مؤكدًا حرص مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهدس ماجد الخليف على مواصلة دعم هذا القطاع وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه النحالين ، ومشيراً إلى حرص الفرع على مواصلة إقامة المهرجانات والفعاليات التي تدعم النحالين وإنتاج العسل ، وتوفير المنافذ التسويقية للنحالين من خلال المهرجات لتسويق منتجاتهم من العسل والصناعات التحويلية والتي تُسهم في توفير الأمن الغذائي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠ .

وجرى خلال الاجتماع الحديث حول أبرز التحديات التي تواجه النحالين ، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة لتحسين الخدمات المقدمة لهم ، بما يسهم في دعم القطاع وتنميته ، وتم اتخاذ العديد من التوصيات ذات الصلة بجدول أعمال الاجتماع .