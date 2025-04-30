تعزيز مكانة المملكة في الاتصال والإعلام الرقمي

أكد رئيس جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور طريف يوسف الأعمى، أن التغيرات والتحولات في حقل الاتصال تذكرنا، كمؤسسات أكاديمية، بأهمية المراجعة المستمرة لبرامجنا ومناهجنا وأساليبنا التعليمية والبحثية، وتعزيز التعاون بين الأكاديميين والمهنيين، وبين مختلف التخصصات المواكبة لهذه التطورات المتسارعة، والاستفادة منها في خدمة مجتمعاتنا، وتحقيق تنميتنا المستدامة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر الاتصال الرقمي بجامعة الملك عبدالعزيز، الذي انطلق يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى يوم الخميس 1 مايو 2025. في مركز الملك فيصل للمؤتمرات بمدينة جدة، تحت شعار «الاتصال.. إعلام وأكثر».

مواكبة التطورات

وأوضح أن جامعة الملك عبدالعزيز، ومن خلال كلية الاتصال والإعلام ستواصل جهودها في تطوير برامجها ومناهجها وأساليبها التعليمية والبحثية بما يتواكب مع التطورات المتلاحقة في مجال الاتصال الرقمي، وبما يسهم في إعداد جيل من الخريجين المؤهلين تأهيلاً عاليًا، ليكونوا قادرين على المساهمة بفعالية في بناء مجتمع المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.

وتطرق الدكتور الأعمى إلى أن اختيار موضوع الاتصال الرقمي لهذا المؤتمر، جاء إدراكًا من الجامعة لأهمية هذا المجال الحيوي وتأثيره المتزايد في مختلف جوانب الحياة المعاصرة، سواء على المستوى الفردي أو المؤسسي أو المجتمعي، وهو ما يعكس التزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

تحولات الإعلام الرقمي

إلى ذلك تحدث عميد كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور أيمن باجنيد، لـ«دوت الخليج»، عن الهدف من المؤتمر المتعلق بتحليل تحولات الإعلام الرقمي، واستشراف مستقبل الاتصال المؤسسي والتعليم الإعلامي وصناعة المحتوى، في ظل الثورة التقنية المتسارعة، كما يسعى إلى تطوير قدرات الطلاب والممارسين، وتعزيز مكانة المملكة في قطاع الاتصال والإعلام الرقمي.

تحديات الصحافة

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة تضم حوالي 142 باحثًا يمثلون 56 جامعة من 12 دولة، وشارك متخصصون في الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي من كبرى الشركات، وشارك مسؤولون عن التواصل المؤسسي من مختلف الجهات الحكومية. كما يستضيف المؤتمر عددًا من رؤساء تحرير الصحف السعودية لمناقشة تحديات الصحافة في العصر الرقمي، ويشارك عمداء كليات من مختلف التخصصات لتقديم رؤاهم حول مستقبل الإعلام الأكاديمي، وكذلك يستقطب المؤتمر خبراء في المهارات التفاعلية وتقنيات الاتصال الرقمي لتقديم ورش عمل وبرامج تدريبية.

جلسات المؤتمر

عقدت الجلسة الأولى: «التواصل الحكومي في الأزمات»، بمشاركة الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، والدكتور مصعب الحربي، المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز، والجلسة الثانية: «الاتصال والتقنيات الرقمية»، بمشاركة عدد من الخبراء وصناع المحتوى، والجلسة الثالثة: «رحلة الخريج إلى الاحتراف في الاتصال المؤسسي والتسويق»، بمشاركة قيادات في قطاع الاتصال المؤسسي والتسويق.

مستقبل الصحافة

ويستضيف المؤتمر في إحدى الجلسات الحوارية عددًا من رؤساء تحرير الصحف السعودية؛ لمناقشة تحديات الصحافة في العصر الرقمي، منهم الدكتور عثمان الصيني، رئيس تحرير صحيفة «دوت الخليج»، والدكتور هاشم عبده هاشم، رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» سابقًا، وخالد المالك، رئيس تحرير صحيفة «الجزيرة»، وفي الجلسة العاشرة عن «مستقبل الصحافة في عصر الاتصال الرقمي»، والدكتور فهد آل عقران، الإعلامي والأكاديمي وعضو مجلس الشورى، ومحمد التونسي، المستشار الإعلامي والصحفي.

كما يشارك عدد من عمداء الكليات من مختلف التخصصات؛ لتقديم رؤاهم حول مستقبل الإعلام الأكاديمي.

واستقطب المؤتمر خبراء في المهارات التفاعلية وتقنيات الاتصال الرقمي؛ لتقديم ورش عمل وبرامج تدريبية، واشتمل المؤتمر على برنامج علمي مكثف تضمن جلسات بحثية وورش عمل، وملصقات علمية.