السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.488 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل (2025م)، من انتزاع (1.488) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (3) ألغام مضادة للأفراد، و(46) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.437) ذخيرة غير منفجرة، وعبوتان ناسفتان.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن (3) ألغام مضادة للأفراد و(1.344) ذخيرة غير منفجرة، ولغمًا واحدًا مضادًّا للدبابات في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وفي محافظة لحج جرى نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية تبن، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية الوهط، و(5) ذخائر غير منفجرة بمديرية المضاربة.

وفي مديرية مأرب بمحافظة مأرب استطاع الفريق نزع (42) لغمًا مضادًا للدبابات وعبوتين ناسفتين، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة نزع الفريق (19) ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة تعز نزع الفريق (38) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخاء، و(3) ألغام مضادة للدبابات و(36) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المظفر، وذخيرتين غير منفجرتين بمديرية موزع.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر أبريل حتى الآن إلى (4.036) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (490) ألفًا و(144) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

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