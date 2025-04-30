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السعودية | وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا

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  • السعودية | وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا 1/2
  • السعودية | وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي جمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية رواندا، في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 25 أبريل 2025م.

وتثمن الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة من جميع الدول في هذا الشأن، وتتطلع إلى التزام البلدين بهذا الإعلان بما ينعكس إيجابًا على تعزيز أمن واستقرار البلدين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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