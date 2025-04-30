السعودية | وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي الكونغو ورواندا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي جمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية رواندا، في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 25 أبريل 2025م.
وتثمن الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة من جميع الدول في هذا الشأن، وتتطلع إلى التزام البلدين بهذا الإعلان بما ينعكس إيجابًا على تعزيز أمن واستقرار البلدين.
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