شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. استكمال تأجير 97% من مخطط السكراب وبدء تسليم أراضي التشاليح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت الجهات المشرفة على تطوير مخطط التشاليح في توقيع العقود مع المستفيدين في جدة، بالتزامن مع بدء تسليم الأراضي اعتبارًا من يوم الأحد 6 ذو القعدة 1446هـ الموافق 4 مايو 2025م، ولمدة شهرين، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التمهيد وبلوغ نسبة الحجوزات 100% من إجمالي المساحة التأجيرية البالغة 850 ألف متر مربع.

ويتميز المخطط بكونه مجمعًا نموذجيًا مغلقًا يضم بوابة رئيسة ونظامًا متكاملًا للأمن والخدمات، يشمل الحراسة والنظافة وكاميرات المراقبة، مما يهيئ بيئة عمل منظمة وآمنة للمستثمرين.



سفلتة الطرق الداخلية



تُستكمل حاليًا أعمال السفلتة للطرق الداخلية على أن تنتهي قبل نهاية العام الجاري، في حين تستمر عمليات التسليم خلال شهري مايو ويونيو 2025، مع بدء تنسيق تسلُّم المواقع من قبل المستثمرين تمهيدًا لتشغيل المجمع.

وفي سياق متصل، تم استكمال تأجير 97% من المساحة التأجيرية لمخطط السكراب النموذجي، الذي يمتد على مساحة 1.7 مليون متر مربع جنوب جدة، ويضم 250 مستفيدًا.

دعم الصناعات الخفيفة



يُعد كلا المخططين من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها أمانة محافظة جدة بهدف تنظيم الأنشطة المتعلقة بالخردة والتشاليح، والحد من العشوائية، وتعزيز دعم الصناعات الخفيفة والمحتوى المحلي.

كما تتواصل أعمال البنية التحتية في مخطط السكراب، حيث تم الانتهاء من مرحلة التهيئة، وتسوير الموقع، وتنفيذ البوابة الرئيسة والمبنى الإداري، على أن تبدأ أعمال تجهيز موقع السيارات التالفة خلال العام المقبل.