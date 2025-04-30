شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 3 صباحًا.. أمطار خفيفة وأتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة و أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض ليلة الأربعاء/الخميس، تمتد إلى الساعات الأولى من صباح الخميس .

ويُتوقع أن تستمر الأمطار الخفيفة حتى الساعة 3 من صباح الخميس على الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

بينما تشهد الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم أتربة مثارة تستمر حتى الساعة 4 صباحًا.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. طقس المنطقة الشرقية يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أمطارًا غزيرة و أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية ليلة الأربعاء/الخميس، تمتد إلى الساعات الأولى من صباح الخميس .

وتشهد حفر الباطن أمطارًا غزيرة تستمر حتى الساعة 11 مساء .

يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية .

ويُتوقع أن تشهد الخفجي وقرية العليا أمطارًا متوسطة حتى الساعة 11 مساء .

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وتجمع للمياه .

تستمر العوالق الرعدية حتى الساعة 3 من صباح الخميس على الجبيل والخبر والدمام والقطيف والنعيرية ورأس تنورة .

يصاحبها شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات .

بينما تشهد الأحساء والعديد وبقيق أتربة مثارة، مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات .

وتستمر الأتربة حتى الساعة 3 من صباح الخميس .