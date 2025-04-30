شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن فهد بن عبدالله بن سعود بن فرحان آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير ناصر بن فهد بن عبدالله بن سعود بن فرحان آل سعود -رحمه الله-، وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض.وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن فهد بن فيصل بن فرحان، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير سلطان بن فهد بن عبدالله بن فرحان، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد.كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله بن مشاري، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن عبدالله بن فرحان، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ حفر الباطن، وصاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن سعود بن عبدالعزيز بن مشاري.وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن فرحان، وصاحب السمو الأمير فيصل بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، وصاحب السمو الأمير بدر بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، وصاحب السمو الأمير خالد بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان.كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير منصور بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان، وصاحب السمو الأمير نواف بن ناصر بن فهد بن عبدالله بن فرحان.كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.