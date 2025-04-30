شكرا لقرائتكم خبر إختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بمدينة ينبع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشارك فيها أكثر من 40 لاعبة في أجواء تنافسية مميزة وتم تكريم اصحاب المركز الاولى في كل الفئات.
و جاء في المركز الاول في فئة البراعم مرام عطار وفي المركز الثاني نوارة خشيم وفي المركز الثالث حور الغريدي.
وفي فئة الناشئات جاءت فاطمة بخاري في المركز الاول وجود كمال في المركز الثاني وأميرة الحازمي في المركز الثالث.
وفي فئة الكبار المجموعة الأولى جاءت ليان الشيخ في المركز الاول والعنود الشريف في المركز الثاني ومنار الحجيلي في المركز الثالث.
وفي فئة الكبار المجموعة الثانية جاءت شعاع البلخي في المركز الاول وفاطمة الغانمي في المركز الثاني وآلاء العروسي في المركز الثالث وفي فئة الكبار المجموعة الثالثة جاءت غيداء طارق في المركز الاول وميمونة المحمدي في المركز الثاني و أروى عطار وتسنيم خلدون في المركز الثالث .
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