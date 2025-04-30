شركة جدة تبدأ توقيع عقود وتسليم أراضي مخطط التشاليح

أعلنت شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني، عن بدء توقيع عقود مخطط التشاليح مع المستفيدين، بالتزامن مع تسليم الأراضي، بدءًا من يوم الأحد القادم 6 ذو القعدة 1446هـ، ولمدة شهرين، وذلك بعد اكتمال أعمال التمهيد، وبلوغ نسبة الحجوزات 100% من إجمالي المساحة التأجيرية البالغة 850 ألف متر مربع.

ويُعد مخطط التشاليح، مجمعًا نموذجيًا مغلقًا يضم بوابة رئيسة للتحكم في الدخول والخروج، ومزودًا بأنظمة أمنية متكاملة تشمل خدمات الحراسة، والنظافة، وكاميرات المراقبة، بما يسهم في تنظيم النشاط وتهيئة بيئة عمل آمنة وفعالة للمستثمرين.

وفي سياق متصل، كشفت شركة جدة عن استكمال تأجير 97% من المساحة التأجيرية لمخطط السكراب النموذجي، الواقع جنوب جدة على طريق الليث شمال المدينة الصناعية الثالثة، بمساحة بلغت 1.7 مليون متر مربع، وبإجمالي 250 مستفيدًا.

ويُعد المخططان من المشاريع الإستراتيجية التي تنفذها أمانة محافظة جدة عبر شركة جدة، بهدف تنظيم الأنشطة المتعلقة بالخردة والتشاليح، والحد من العشوائية والممارسات غير النظامية، ودعم الصناعات الخفيفة ورفع نسبة المحتوى المحلي.