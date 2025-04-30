ويُعد مخطط التشاليح، مجمعًا نموذجيًا مغلقًا يضم بوابة رئيسة للتحكم في الدخول والخروج، ومزودًا بأنظمة أمنية متكاملة تشمل خدمات الحراسة، والنظافة، وكاميرات المراقبة، بما يسهم في تنظيم النشاط وتهيئة بيئة عمل آمنة وفعالة للمستثمرين.
وفي سياق متصل، كشفت شركة جدة عن استكمال تأجير 97% من المساحة التأجيرية لمخطط السكراب النموذجي، الواقع جنوب جدة على طريق الليث شمال المدينة الصناعية الثالثة، بمساحة بلغت 1.7 مليون متر مربع، وبإجمالي 250 مستفيدًا.
ويُعد المخططان من المشاريع الإستراتيجية التي تنفذها أمانة محافظة جدة عبر شركة جدة، بهدف تنظيم الأنشطة المتعلقة بالخردة والتشاليح، والحد من العشوائية والممارسات غير النظامية، ودعم الصناعات الخفيفة ورفع نسبة المحتوى المحلي.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة جدة تبدأ توقيع عقود وتسليم أراضي مخطط التشاليح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.