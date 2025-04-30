نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة

بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد الفيصل، رأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل، اجتماع اللجنة (عبر الاتصال المرئي)؛ الذي تخلله استعراض خطط الجهات واستعداداتها لحج 1446هـ، ونسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها للتسهيل على ضيوف الرحمن والتي سوف يتم تشغيلها خلال حج العام الحالي.

واستعرضت الهيئة السعودية للمياه خلال الاجتماع، المشاريع والتجارب التشغيلية التي تمت حتى تاريخه لخدمة المياه والصرف الصحي في المشاعر المقدسة لموسم حج (1446هـ)، حيث تضمنت تنفيذ (10) مشاريع، بهدف تأهيل ورفع كفاءة وسعة الخزانات التشغيلية، وتعزيز شبكات إمداد المياه في المشاعر المقدسة، وإضافة نحو (3500) دورة مياه جديدة في مشعر منى، كما تضمنت استعدادات الهيئة لموسم الحج (1446هـ)، تنفيذ (3) تجارب تشغيلية استهدفت شبكات المياه، والصرف الصحي، وأنظمة إطفاء الحريق، والتبريد.

واستعرضت اللجنة سير العمل في مشاريع أمانة العاصمة المقدسة المتعلقة بضواغط ومكابس النفايات الجديدة التي ستُضاف في المشاعر المقدسة، ومشاريع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة بشأن مبادرة التوسع في مشروع تنفيذ رصيف الطريق المطاطي والطلاء العازل لطرق المشاة بالمشاعر المقدسة، ما يُسهم في راحة تنقّل الحجاج سيرًا على الأقدام، وخفض درجة الحرارة على تلك المسارات، ثم ناقشت اللجنة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.