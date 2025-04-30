اخبار السعوديه

نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة

0 نشر
0 تبليغ

نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة

بتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة الأمير خالد الفيصل، رأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل، اجتماع اللجنة (عبر الاتصال المرئي)؛ الذي تخلله استعراض خطط الجهات واستعداداتها لحج 1446هـ، ونسب الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها للتسهيل على ضيوف الرحمن والتي سوف يتم تشغيلها خلال حج العام الحالي.

واستعرضت الهيئة للمياه خلال الاجتماع، المشاريع والتجارب التشغيلية التي تمت حتى تاريخه لخدمة المياه والصرف الصحي في المشاعر المقدسة لموسم حج (1446هـ)، حيث تضمنت تنفيذ (10) مشاريع، بهدف تأهيل ورفع كفاءة وسعة الخزانات التشغيلية، وتعزيز شبكات إمداد المياه في المشاعر المقدسة، وإضافة نحو (3500) دورة مياه جديدة في مشعر منى، كما تضمنت استعدادات الهيئة لموسم الحج (1446هـ)، تنفيذ (3) تجارب تشغيلية استهدفت شبكات المياه، والصرف الصحي، وأنظمة إطفاء الحريق، والتبريد.

واستعرضت اللجنة سير العمل في مشاريع أمانة العاصمة المقدسة المتعلقة بضواغط ومكابس النفايات الجديدة التي ستُضاف في المشاعر المقدسة، ومشاريع فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة بشأن مبادرة التوسع في مشروع تنفيذ رصيف الطريق المطاطي والطلاء العازل لطرق المشاة بالمشاعر المقدسة، ما يُسهم في راحة تنقّل الحجاج سيرًا على الأقدام، وخفض درجة الحرارة على تلك المسارات، ثم ناقشت اللجنة الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.


كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا