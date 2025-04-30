بدء توافد الحجيج بمطاري جدة والمدينة المنورة

وصلت، فجر الثلاثاء، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام قادمين من أفغانستان إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في حين توالت الرحلات القادمة إلى مطار المدينة المنورة ومطار الملك عبدالعزيز في جدة، إذ وصلت أمس أولى رحلات مبادرة مكة لدول ماليزيا وباكستان وبنجلاديش، وكان سفير باكستان لدى المملكة أحمد فاروق والقنصل العام الباكستاني خالد مجيد ومسؤولين آخرين في استقبال الحجاج الباكستانيين وعددهم 1373 وقدموا من مدينة كراتشي وملتان ولاهور وكويتا والعاصمة إسلام آباد، فيما يبلغ إجمالي حجاج باكستان نحو 89 ألف حاج. كما استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز أولى رحلات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من أفغانستان.

كذلك استقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أولى رحلات ضيوف الرحمن وذلك في مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة. وتعـد هذه الرحلة القادمة من دكا بجمهورية بنجلاديش الشعبية وعلى متنها 396 حاجًا، ضمن عدة رحلات ستصل تباعا.

طريق مكة

واستنفرت كافة الجهات بالمنافذ طاقاتها بداية من أمس مع استقبال وفود الحجيج وإنهاء إجراءات الدخول والنقل إلى مساكنهم إضافة إلى الترحيب الخاص بالحجاج من حفاوة وضيافة أثناء وصولهم إلى المطار لأداء مناسك الحج.

ويأتي تنفيذ مبادرة طريق مكة في جمهورية بنجلاديش هذا العام 1446هـ للمرة الخامسة، وهي إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ لتقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من بلدانهم حتى وصولهم إلى مقار سكنهم في المملكة.

إنهاء إجراءات

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها، باستقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من أخذ الخصائص الحيوية وإصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها السابع بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة

المغرب

إندونيسيا

ماليزيا

باكستان

بنجلاديش

تركيا

كوت ديفوار