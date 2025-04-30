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عسير.. ضبط 12 مخالفًا لتهريبهم 200 كيلو من نبات القات المخدر

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واس - أبها 0 تبليغ

عسير.. ضبط 12 مخالفًا لتهريبهم 200 كيلو من نبات القات المخدر

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الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (12) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (200) كيلوجرام من نبات القات.
واستكملت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلموا والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخدرات

‏وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected]).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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