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المملكة ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو ورواندا

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المملكة ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو ورواندا

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 25 أبريل 2025م.
وتثمن الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة من جميع الدول في هذا الشأن، وتتطلع إلى التزام البلدين بهذا الإعلان بما ينعكس إيجابًا على تعزيز أمن واستقرار البلدين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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