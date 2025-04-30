شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو ورواندا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومتي جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا، في العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 25 أبريل 2025م.
وتثمن الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة من جميع الدول في هذا الشأن، وتتطلع إلى التزام البلدين بهذا الإعلان بما ينعكس إيجابًا على تعزيز أمن واستقرار البلدين.
وتثمن الوزارة المساعي الدبلوماسية المبذولة من جميع الدول في هذا الشأن، وتتطلع إلى التزام البلدين بهذا الإعلان بما ينعكس إيجابًا على تعزيز أمن واستقرار البلدين.
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