شكرا لقرائتكم خبر مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج يعلن جاهزية خطته التشغيلية لاستقبال موسم حج 1446هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بالعاصمة المقدسة والذي يعمل تحت مظلة المجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج وبمشاركة النقابة العامة للسيارات وبإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة عن اكتمال خطته التشغيلية والفنية لاستقبال موسم الحج للعام الحالي 1446هـ ، بتأهيل وتدريب أكثر من (1500) كادر بشري ، تحت اشراف وزارة الحج والعمرة، وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بهدف تقديم خدمات إرشادية متكاملة تتسم بالكفاءة والسرعة والدقة لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضح مدير عام مركز ارشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج عبدالله سندي أن الخطة التشغيلية لهذا العام تم تجهيزها منذ وقت مبكر استعدادًا لاستقبال موسم الحج ، حيث تم تأهيل وتدريب أكثر من (1200) مرشد ميداني، مزودين بأجهزة ذكية ، لضمان توجيه حافلات الحجيج الى مساكنهم بكل سهولة ، مبينًا أن هذه الأجهزة مرتبطة بشكل مباشر بمركز المتابعة والتحكم، الذي يعمل على مدار الساعة لمراقبة حركة الحافلات والتأكد من وصولها إلى وجهتها في أقصر وقت ممكن .. إضافة إلى أكثر من (300) موظف إداري وميداني من شباب وشابات الوطن لتسهيل مهمة المرشد وحركة الحافلات داخل مركز الاستقبال ومحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة.

واضاف سندي أن المركز يعتمد في إدارة العمليات على منصة "أرشدني" الرقمية، التي تم تطويرها لتكون نظامًا ذكيًا متكاملاً يدعم المرشدين في تتبع الحافلات وتحديث بيانات الرحلات بشكل لحظي، ويتيح التنسيق الفوري مع فرق التشغيل، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأضاف أن رحلة إرشاد الحافلات تبدأ من محطة الاستقبال الرئيسية في النوارية ومحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة ، حيث يتم استقبال الحجاج القادمين عبر الحافلات والقطار، واستكمال الإجراءات الرسمية لهم من قبل كوادر وطنية مؤهلة، باستخدام نظام إلكتروني متكامل ومربوط بمركز معلومات الحج والعمرة، ما يُسهم في تسريع تسجيل بيانات الحجاج وتوجيههم بشكل فوري نحو أماكن سكنهم.

ورفع المدير العام للمركز شكره وتقديره لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، ومعالي نائبه الدكتورعبدالفتاح مشاط، ولجميع المسؤولين في الوزارة، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والمجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف، والنقابة العامة للسيارات، نظير الدعم اللامحدود والمتابعة المستمرة، وتسخير كافة الإمكانات اللازمة للوصول الى اعلى درجات الاستعداد لاستقبال موسم حج هذا العام، وضمان تقديم ارقى الخدمات لضيوف الرحمن.