شركة جبل عمر تشارك في معرض سوق السفر العربي ATM 2025 كوجهة رائدة لخدمة ضيوف الرحمن

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تعرض الشركة من خلال جناحها رقم ME1580 أبرز مشاريعها الفندقية والتجارية المصممة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، عبر تقديم بيئة متكاملة تدمج بين جودة الضيافة وسهولة الوصول إلى المسجد الحرام. تمثل هذه المشاركة فرصة لتعزيز موقع جبل عمر كأحد أهم مشاريع السياحة الدينية في المنطقة.
تركز الشركة على إبراز محفظتها الاستثمارية، التي تضم فنادق عالمية ومراكز تجارية ترتبط مباشرة بخدمة الحجاج والمعتمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في دعم السياحة الدينية وتحسين تجربة ضيوف الحرمين الشريفين.
يشارك عدد من ممثلي فنادق ومراكز جبل عمر التجارية في المعرض لعقد اجتماعات مع المستثمرين وشركاء القطاع السياحي، بهدف بناء شراكات استراتيجية تدعم توسع الشركة وتحقيق أهدافها في خدمة الزوار والمعتمرين.
ويعد معرض ATM منصة دولية تجمع كبار الفاعلين في قطاع السفر والسياحة، مما يوفر لجبل عمر فرصة لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي، وتأكيد التزامها بتقديم مشاريع تسهم في تسهيل أداء المناسك ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
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