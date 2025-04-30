شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 850 متر.. بدء تنفيذ مضمار مشي رياضي بحي الربيع في النعيرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة النعيرية، مؤخراً في أعمال تنفيذ مضمار مشي رياضي نموذجي بحي الربيع بطول 850 متر على مساحة إجمالية 13,000م2 ضمن جهودها لتعزيز معايير جودة الحياة بالمحافظة، والتي تستهدف من ضمن محاورها توفير أرقى مستويات الحياة والبيئة السكنية والمرافق الترفيهية التي تحقّق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.
وأشار إلى أن البلدية تهدف من خلال جهودها في إنشاء مضامير المماشي الرياضية والحدائق إلى التشجيع على ممارسة رياضة المشي، وتوفير عناصر الأمن والسلامة بعيداً عن مخاطر السيارات، لافتًا إلى استقبال البلدية لأي ملاحظات أو مقترحات حول الخدمات البلدية المقدمة للمساهمة في أعمال التطوير بالمحافظة.
تصميم وخدمات مسار المشيمن جهته أوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس محمد المطيري، بأن مضمار المشي الرياضي النموذجي يقع بحي الربيع مقابل مقر مهرجان ربيع النعيرية، ويتضمن مسارات رياضية للمشي، ومسار للدراجات، وأشجار ظل، وزينة، وأعمدة إنارة جمالية، وجلسات متنوعة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن جهود البلدية في تحسين جودة الحياة وأنسنة المدن بالمحافظة.
تعزيز جودة الحياة للمواطنينونوه إلى حرص البلدية على إقامة عدد من المماشي الرياضية والصحية، تماشيا مع استراتيجية أمانة المنطقة الشرقية، لمواكبة التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده المحافظة في الفترة الحالية، وتوفير أرقى الخدمات والوسائل التي تعزز من مكانتها كمحافظة متكاملة الخدمات في إطار إستراتيجية أمانة المنطقة الشرقية لتطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والزوار، ولضمان مستوى حياة أفضل وبيئة مستدامة للسكان.
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