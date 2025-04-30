شكرا لقرائتكم خبر عن 500 كادر ومرشد ذكي يقودون خطة مركز إرشاد الحافلات لحج 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج بالعاصمة المقدسة، التابع للمجلس التنسيقي لشركات أرباب الطوائف ومقدمي خدمة حجاج الخارج، وبمشاركة النقابة العامة للسيارات وتحت إشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة، عن اكتمال خطته التشغيلية والفنية لاستقبال موسم حج هذا العام 1446 هـ، وذلك بتأهيل وتدريب أكثر من «1500» كادر بشري، وتوفير منظومة خدمات متكاملة تتسم بالكفاءة والسرعة والدقة. الخطة التشغيلية وأوضح مدير عام المركز، عبدالله سندي، أن الخطة التشغيلية لهذا العام تم إعدادها منذ وقت مبكر، حيث جرى تدريب أكثر من «1200» مرشد ميداني، جُهزوا بأجهزة ذكية مرتبطة مباشرة بمركز المتابعة والتحكم، الذي يعمل على مدار الساعة لمراقبة حركة الحافلات وضمان وصولها إلى مقار السكن في أقصر وقت ممكن.

كما تم دعم منظومة العمل بأكثر من «300» موظف إداري وميداني من شباب وشابات الوطن لتيسير مهام الإرشاد وحركة الحافلات داخل مركز الاستقبال ومحطة قطار الحرمين بمكة المكرمة. منصة "ارشدني" الرقمية وأكد سندي أن المركز يعتمد على منصة“أرشدني”الرقمية، التي تم تطويرها كنظام ذكي متكامل لدعم المرشدين في تتبع الحافلات، وتحديث بيانات الرحلات لحظياً، والتنسيق الفوري مع فرق التشغيل، بما يرفع كفاءة الأداء ويُسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للحجاج.

وأشار إلى أن رحلة الإرشاد تبدأ من محطة الاستقبال بالنوارية ومحطة قطار الحرمين، حيث يُستقبل الحجاج القادمون عبر الحافلات والقطارات، ويتم استكمال إجراءاتهم الرسمية بواسطة كوادر وطنية مؤهلة، باستخدام نظام إلكتروني مرتبط بمركز معلومات الحج والعمرة، مما يُسهم في تسريع تسجيل البيانات وتوجيه الحجاج إلى مساكنهم مباشرة.