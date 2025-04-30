شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر في عسير يدشّن مركبة عبية للتدخل السريع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دشن فرع هيئة الهلال الأحمر في منطقة عسير مركبة التدخل السريع “عبية”، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ورفع كفاءة الخدمات الإسعافية في المواقع الحيوية.

وتُعد “عبية” من المركبات المجهزة بأحدث الأدوات الطبية، حيث تضم جهاز تخطيط للقلب، أسطوانات أكسجين، وعددًا من المعدات المتطورة التي تتيح للطاقم الطبي التعامل السريع مع الحالات الحرجة قبل وصول سيارات الإسعاف.

من جانبه، أشار نايف العثرباني، مدير قطاع أبها الإسعافي، إلى أن المركبة الجديدة ستتواجد في نقاط محددة بعناية، تغطي أماكن التنزه والتجمعات، بما يضمن الوصول السريع للمحتاجين في أوقات الذروة.

كما شاركت “عبية” مؤخرًا في فعالية “امشِ 30” بمدينة أبها، إلى جانب ثلاث مركبات تدخل أخرى، في تجربة ميدانية عكست جاهزية الهيئة للتعامل مع الفعاليات والمناسبات الكبرى.

ويحمل اسم “عبية” دلالة تاريخية خاصة؛ إذ يُنسب إلى فرس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، والتي اشتهرت في معارك التوحيد، مما يضفي على المركبة الجديدة بعدًا رمزيًا يعكس الوفاء للإرث الوطني والاعتزاز بالهوية.

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