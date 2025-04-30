شكرا لقرائتكم خبر عن من خلال المراكز الصحية.. مستشفى بريدة المركزي تخدم 316 ألف مستفيد والان نبدء بالتفاصيل

أهم الخدمات المقدمة

الدمام - شريف احمد - سجّلت مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تتبع مستشفى بريدة المركزي استفادة 316,652 مستفيدًا من خدماتها المختلفة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025م، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة الرعاية الصحية الأولية وتوسيع نطاق الوصول إليها.وشملت الخدمات المقدمة 198,200 فحص مخبري، و146,990 زيارة لعيادات طب الأسرة، إضافة إلى 52,366 حالة راجعت خدمات الرعاية العاجلة، واستقبلت عيادات الأسنان عددًا من 24,798 مراجعًا، فيما قدمت عيادة التطعيمات خدماتها ل34,636 مستفيدًا.وأسهمت العيادة الافتراضية في تسهيل الوصول إلى الرعاية عبر تقديم 31,317 استشارة عن بُعد، في حين استقبلت العيادات التخصصية والاستشارية 1,602 مراجع، وتم إجراء 3,030 متابعة حمل ضمن العيادات المختصة.وفي جانب البرامج الوقائية والتوعوية، فقد استفاد 775 شخصًا من خدمات فحوصات ما قبل الزواج، و933 مستفيدًا من عيادة مكافحة التدخين، إلى جانب 295 مراجِعًا لعيادة السمنة، و129 مستفيدًا من عيادة السفر، إضافة إلى 1,287 مستفيدًا من برنامج الجيل الذهبي المخصص لكبار السن.