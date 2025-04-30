شكرا لقرائتكم خبر عن "الموارد البشرية" تسحب تراخيص 5 مكاتب استقدام وتوقف 10 أخرى لمخالفتها الأنظمة والان نبدء بالتفاصيل

تطبيق الإجراءات النظامية

التصدي للتجاوزات

الدمام - شريف احمد - رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مخالفات على 15 مكتب استقدام خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، مؤكدةً عدم التزام هذه المكاتب بقواعد ممارسة نشاط الاستقدام والأنظمة المعتمدة، مما استدعى اتخاذ إجراءات نظامية حازمة بحقها.وأوضحت الوزارة، أنه تم سحب تراخيص 5 مكاتب استقدام بشكل نهائي، وذلك لعدم تحقيقها الحد الأدنى من متطلبات ومعايير الأداء اللازمة لمزاولة النشاط وفقاً للاشتراطات النظامية.وأضافت أنه تم أيضاً إيقاف نشاط 10 مكاتب استقدام أخرى بشكل مؤقت، بسبب تأخرها في معالجة الشكاوى المقدمة من العملاء، خاصة تلك المتعلقة بإعادة المبالغ المالية المستحقة لهم.وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على استمرار جهودها في المتابعة الدقيقة والمستمرة لأداء جميع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة في المملكة، وحرصها الشديد على تصحيح أي تجاوزات أو مخالفات يتم اكتشافها، بهدف ضمان التزام كافة مقدمي خدمات الاستقدام بالأنظمة واللوائح التي تهدف إلى حفظ حقوق جميع الأطراف المتعاقدة.وفي هذا السياق، دعت الوزارة عملاء قطاع الاستقدام إلى المبادرة بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات غير نظامية قد يتعرضون لها من قبل مكاتب أو شركات الاستقدام، وذلك من خلال التواصل عبر الرقم الموحد لخدمة العملاء 19911، مؤكدةً على أهمية دورهم في تعزيز الرقابة وضمان جودة الخدمات المقدمة.