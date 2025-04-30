شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار ورياح شديدة على منطقتي جازان وعسير والان نبدء بالتفاصيل

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أمطار على منطقة عسير

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان اليوم الأربعاء، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعيدابي، والعارضة، وفيفا، وهروب، والطرق السريعة والمناطق المفتوحة.وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.ونبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على مدينة أبها، ومحافظتي خميس مشيط، وأحد رفيدة، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.