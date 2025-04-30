شاهد.. مقطع فيديو يوثّق النشاط الشمسي بالتقاطه من مرصد الختم الفلكي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 أبريل 2025, 7:21 صباحاً

تزامناً مع اشتداد النشاط الشمسي.. تمكّن مرصد الختم الفلكي من التقاط مقطع فيديو يوثّق النشاط الشمسي، ومدة المقطع سبع ثوانٍ، وهو تسريعٌ لآلاف الصور التي التُقطت خلال مدة زمنية مقدارها نصف ساعة. وقال في بيانٍ أورده لـ «الخليج 365» مدير مرصد الختم الفلكي، محمد عودة؛ الذي كان هو مَن وثّق المقطع: تمّ التصوير باستخدام تليسكوب شمسي متخصّص (هيدروجين ألفا)، وتظهر على الحواف كيفية تحرُّك ألسنة اللهب، والمقذوفات النارية التي تظهر أحياناً، وصادف وقت التصوير حدوث ظاهرة توهج شمسي (Flare) تظهر أعلى وسط الشمس في نهاية المقطع. وأشار الفلكي "عودة"؛ إلى أن المقطع يظهر بعض ألسنة اللهب (Prominences) على الأطراف، والأشواك الشمسية الصغيرة (Spicules) على كامل حافة الشمس، وبعض الأشرطة الشمسية الداكنة (Filaments) على سطح الشمس، وإحدى البقع الشمسية التي حدثت عندها ظاهرة التوهج، مبيناً أن الطبقة من الشمس التي تظهر من خلال هذا التليسكوب الشمسي، وتظهر في الصورة، هي الطبقة اللونية (Chromosphere)، وهي تقع فوق الطبقة الضوئية (Photosphere) التي نراها بالعين المجردة، والتي تظهر من خلال التليسكوبات العادية. يُذكر أن فريق المرصد تكوَّن من: أسامة غنّام؛ أنس محمد؛ خلفان النعيمي.

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