شكرا لمتابعة خبر عن مختص تقني: أكثر فئة معرضة للاحتيال هم كبار السن ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المختص التقني، عبد الله السبع،عن أن أكثر فئة معرضة للاحتيال هم كبار السن، مشيرا إلي أنه يجب توعية طلاب المدارس؛ لتكون عكسية على كبار السن.

وقال السبع، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: “عمليات الاحتيال تشمل إعلانات عن حملات حج وعمرة وهمية لاستهداف الضحايا من خلال رصد احتياجاتهم والوصول إلى معلوماتهم”.

وأضاف: ” المحتالون يحاولون استهداف الناس باستغلال أسماء منصات رسمية مثل منصة ريف، أبشر، وأبرز الموضوعات التي يحاولون استغلال الناس فيها هو قطار الحرمين، الفنادق الدولية، حجوزات الطيران والعمالة”.

وأشار السبع، إلي أن أكثر من 90% من الحسابات التي تطلق علي نفسها حسابات خدمات عامة بمنصات التواصل الاجتماعي، تكون عمليات احتيال، و99% ممن يدعون حمايتك من عمليات الاختراق محتالون”.

ونصح السبع باللجوء إلي أماكن موثوقة ومعروفة لحفظ بياناتهم من عمليات الاحتيال والاختراق.

وتابع: “كل منصات التواصل الاجتماعي يتم استهداف الناس بها، لذلك يجب علينا نشر ثقافة الوعي بالمدارس لأن توعية الطلاب تكون عكسية على كبار السن”.