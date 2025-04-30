شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء استقبال الحجاج.. كل ما تريد معرفته عن تصريح دخول مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت منصة أبشر عبر حسابها على "إكس"، المعلومات الكاملة لإصدار تصريح دخول مكة المكرمة خلال موسم الحج لأغلب الحالات.

وأوضحت أبشر فب منشورها ماهية الخدمة والمستفيدين وكيفية إنشاء الطلب.



ماهي خدمة تصريح الدخول إلى مكة المكرمة؟



هي خدمة تهدف لتنظيم دخول المقيمين إلى مكة المكرمة أثناء فترة الحج، ويمكن للمستثمرين والخليجيين وحاملي الإقامة المميزة، وأفراد الأسرة المقيمين) والعمالة المنزلية إصدار التصريح من خلال منصة ابشر، بينما العمالة التابعة للمنشآت فيمكنهم إصدار التصريح من خلال المنشأة عبر بوابة مقيم.

كيف يمكن إنشاء طلب تصريح الدخول إلى مكة المكرمة للعمالة المنزلية؟



يمكن لصاحب العمل إصدار واستعراض تصريح الدخول إلى مكة المكرمة لعمالته المنزلية عبر منصة أبشر.



كيف يمكن إنشاء طلب تصريح الدخول إلى مكة المكرمة للمقيمين من أفراد أسرته؟



يمكن لرب الأسرة إصدار واستعراض تصريح الدخول إلى مكة المكرمة الأفراد أسرته (المقيمين) عبر منصة أبشر.

كيف يمكنني استعراض الطلب عبر منصة أبشر؟



يمكن استعراض تصريح الدخول إلى مكة المكرمة من خلال منصة أبشر بالتوجه إلى خدمة تصريح الدخول لمكة المكرمة من مسار أفراد الأسرة أو العمالة واختيار متابعة الطلب.



هل يستطيع المقيم من طلب تصريح الدخول إلى مكة المكرمة بنفسه؟



يستطيع المقيم المستثمر وحامل الإقامة المميزة والخليجي وأم المواطن و زوجة مواطن طلب إصدار تصريح دخول المكة المكرمة بنفسه من خلال اختيار خدماتي بعد تسجيل الدخول واختيار الجوازات واختيار خدمة تصريح الدخول لمكة المكرمة، كما يستطيع المقيمين من الفئات الأخرى، إنشاء طلب التصريح من خلال منشأته عبر بوابة مقيم.



ما هي فترة التصريح لدخول مكة المكرمة؟