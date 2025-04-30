انت الان تتابع بالفيديو.. مقتل 14 شخصاً في حريق هائل بفندق في الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 30 أبريل 2025, 6:06 صباحاً

اندلع حريقٌ هائلٌ في أحد الفنادق بمدينة كولكاتا- شرقي الهند؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصاً، بحسب ما أفادت به الشرطة اليوم الأربعاء. وقال الضابط في الشرطة، مانوج كومار فيرما؛ للصحفيين، إن الحريق اندلع مساء الثلاثاء في فندق "ريتوراج" بوسط كولكاتا، وتمّت السيطرة عليه بعد جهودٍ استغرقت وقتاً طويلاً بمشاركة 6 عربات إطفاء. ولم يُعرف سبب الحريق على الفور، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثّتها وسائل إعلام هندية أشخاصاً يحاولون الهروب عبر النوافذ والحواف الضيقة للمبنى. وذكرت صحيفة "ذا تليغراف" المحلية أن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه بعدما قفز من فوق سطح المبنى محاولاً النجاة. وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ على منصة إكس، أنه يشعر بـ"الأسى" لفقدان الأرواح من جرّاء الحريق. وتعد الحرائق أمراً شائعاً في الهند، حيث غالباً ما يتجاهل عمال البناء والسكان قوانين البناء ومعايير السلامة. ويقول نشطاء إن المقاولين يختصرون إجراءات السلامة لتقليل التكاليف، ويتهمون السلطات المحلية بالإهمال واللامبالاة. وفي عام 2022، لقي ما لا يقل عن 27 شخصاً عندما اندلع حريقٌ ضخمٌ في مبنى تجاري مكوّن من 4 طوابق في العاصمة نيودلهي.

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