شكرا لمتابعة خبر عن ماليزية تلتقط سيلفي مع العلم السعودي عقب إنهاء إجراءات الحج … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرصت حاجة ماليزية على التقاط صورة سيلفي مع العلم السعودي في مطار كوالالمبور، وذلك بعد إتمام إجراءات سفرها لأداء مناسك الحج.

وأظهر مقطع فيديو، الحاجة الماليزية وهي تقف بجوار العلم السعودي بكل فخر أثناء التقاط صور سيلفي في المطار، عقب إنهاء إجراءات سفرها بسلاسة بفضل مبادرة طريق مكة.

وتسهم مبادرة طريق مكة في تسهيل إجراءات الحجاج إلكترونيًا في بلدانهم، حيث تمكنهم من إنهاء إجراءات السفر عبر 11 مطارًا في 7 دول، مما يعكس التطور الكبير في تقديم الخدمات للحجاج من خارج المملكة.