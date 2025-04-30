شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. استمرار الأمطار الرعدية على أجزاء من 10 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

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طقس المنطقة الشرقية

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير ومكة المكرمة والرياض والشرقية والحدود الشمالية وحائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.وتشهد الخفجي وقرية العليا أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعقبينما تشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.ويصاحب الأمطار المتوسطة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.