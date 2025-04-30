شكرا لمتابعة خبر عن المسند : الشمس ستتعامد على الكعبة 28 مايو المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، عبدالله المسند، إن الشمس ستتعامد على الكعبة المشرفة في مكة المكرمة في 28 مايو المقبل، في أول تعامد سنوي لها، مما يُعد فرصة مثالية لتحديد اتجاه القبلة بدقة في المناطق البعيدة .

ولفت إلى أن اليوم تتعامد الشمس على دائرة عرض تقارب 14.7 درجة شمالًا ، وهذا التعامد يحدث ضمن رحلتها الظاهرية السنوية بين خط الاستواء ومدار السرطان، وهذا التعامد هو الذي يفسر حصول الهند وباكستان على أعلى درجات الحرارة المسجلة في مثل هذه الأيام.

وأضاف أن مع اقتراب الانقلاب الصيفي في 21 يونيو، تستمر الشمس في حركتها الظاهرية نحو الشمال، بمعدل تقريبي يبلغ 0.4 درجة عرضية يوميًا.

ولفت إلى أن هذا التعامد يمر فوق مناطق تشمل أجزاء من اليمن والسودان، تشاد، النيجر، مالي، الهند، تايلاند، لاوس، الفلبين، أمريكا الوسطى.

يُذكر أن المناطق الواقعة بين مداري الجدي والسرطان تشهد تعامد الشمس مرتين سنويًا، مما يؤدي إلى ظاهرة انعدام الظل وقت الظهيرة، حيث تكون الشمس عمودية تمامًا على تلك المناطق.