شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام 41 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

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طقس الأربعاء

الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 41 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:- الدمام 41 درجة مئوية.- مكة المكرمة 41 درجة مئوية.- المدينة المنورة 38 درجة مئوية.- الرياض 40 درجة مئوية.- جدة 34 درجة مئوية.- أبها 27 درجة مئوية.- تبوك 32 درجة مئوية.- بريدة 38 درجة مئوية.- حائل 34 درجة مئوية.- الباحة 27 درجة مئوية.- عرعر 33 درجة مئوية.- سكاكا 34 درجة مئوية.- جازان 37 درجة مئوية.- نجران 36 درجة مئوية.- الخرج 41 درجة مئوية.- المجمعة 37 درجة مئوية.- وادي الدواسر 42 درجة مئوية.- الدوادمي 38 درجة مئوية.- شرورة 40 درجة مئوية.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير ومكة المكرمة والرياض والشرقية والحدود الشمالية وحائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.