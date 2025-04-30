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الدمام 41 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة

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  • الدمام 41 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 1/2
  • الدمام 41 مئوية.. بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة 2/2

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 41 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء.
وجاءت درجات الحرارة العظمى كالتالي:

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- الدمام 41 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 41 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 38 درجة مئوية.
- الرياض 40 درجة مئوية.
- جدة 34 درجة مئوية.
- أبها 27 درجة مئوية.
- تبوك 32 درجة مئوية.
- بريدة 38 درجة مئوية.
- حائل 34 درجة مئوية.
- الباحة 27 درجة مئوية.
بيان درجات الحرارة العظمى على بعض مدن المملكة - وكالات

- عرعر 33 درجة مئوية.
- سكاكا 34 درجة مئوية.
- جازان 37 درجة مئوية.
- نجران 36 درجة مئوية.
- الخرج 41 درجة مئوية.
- المجمعة 37 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 42 درجة مئوية.
- الدوادمي 38 درجة مئوية.
- شرورة 40 درجة مئوية.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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