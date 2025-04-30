شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساء.. أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء.
تبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف.
يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتشهد الخفجي وقرية العليا أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق.
بينما تشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
ويصاحب الأمطار المتوسطة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
تبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف.
يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
طقس المنطقة الشرقيةيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.
وتشهد الخفجي وقرية العليا أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق.
بينما تشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.
ويصاحب الأمطار المتوسطة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.