شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساء.. أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

طقس المنطقة الشرقية

أمطار خفيفة

أمطار رعدية

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء.تبدأ الظاهرة الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء، على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي وعفيف.يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس منإلى متوسطة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاء.وتشهد الخفجي وقرية العليا أمطارًا خفيفة، تبدأ الساعة 1 بعد الظهر، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق.بينما تشهد حفر الباطن أمطارًا متوسطة تبدأ الساعة 12 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.ويصاحب الأمطار المتوسطة رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير ومكة المكرمة والرياض والشرقية والحدود الشمالية وحائل والقصيم، تمتد إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.