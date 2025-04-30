السعودية | الأمين العام لمؤسسة “سكن” يرفع شكره إلى سمو ولي العهد على تبرعه السخي بمبلغ مليار ريال من نفقته الخاصة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رفع الأمين العام لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الكريديس، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – على تبرعه الكريم بمبلغ مليار ريال من نفقته سموه الخاصة، عبر مؤسسة “سكن”ممثلة في مبادرة “جود الإسكان” دعمًا لتمليك الأسر المستحقة للمسكن في مختلف مناطق المملكة.

وأوضح الكريديس أن هذا العطاء المبارك يُجسد ما عُرف عن سموه الكريم من حرص دائم على تلمّس احتياجات المواطنين، واهتمام أصيل بتحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي للمواطنين والمواطنات.

وثمّن الأمين العام دعم معالي وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي يُتابع تنفيذ هذه المبادرة المباركة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة في بناء وتشغيل المشاريع الإسكانية وفق أفضل النماذج المؤنسنة، وبما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة نحو تمكين المواطن وتعزيز جودة الحياة.

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