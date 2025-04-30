السعودية | مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يعقد اجتماعه الخامس للدورة السادسة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الاجتماع الخامس لمجلس الأمناء للدورة السادسة.

واستعرض المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، من أبرزها إقرار القوائم المالية والحسابات الختامية لعام 2024م، والموازنات التقديرية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

واعتمد المجلس التقرير السنوي للعام (2024م) والخطة التشغيلية للمركز للعام (2026م).

وفي ختام الاجتماع، افتتح سمو رئيس مجلس الأمناء المعرض التوثيقي، وتجول في أرجائه، مطلعًا على أبرز ابتكارات الأبحاث العلمية المدعومة من المركز، والمبادرات النوعية التي تبناها منذ تأسيسه، والمشروعات البحثية، والبرامج المجتمعية التي أسهمت في تطوير السياسات الوطنية لتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

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