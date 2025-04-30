اخبار السعوديه

وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الهند لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز

0 نشر
0 تبليغ

  • وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الهند لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز 1/4
  • وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الهند لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز 2/4
  • وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الهند لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز 3/4
  • وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الهند لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز 4/4

شكرا لمتابعة خبر عن وصول أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين من الهند لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة المدينة المنورة اليوم، أولى رحلات ضيوف بيت الله الحرام القادمين من جمهورية الهند لأداء فريضة الحج لهذا العام 1446هـ، وأنهت إجراءات دخولهم بيسر وسهولة.

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة؛ لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

وكانت الجوازات قد أعلنت جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام، عبر المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا