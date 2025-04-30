شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائب رئيس فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا بنائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ.

وهنّأ سموه السيد حسين الشيخ بتوليه منصبه الجديد، متمنيًا لهُ التوفيق في مهامه.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية، والمستجدات على الساحة الفلسطينية، وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم القضية الفلسطينية، ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.