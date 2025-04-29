لغة مبسطة شرطا لاستقبال رسائل الإعلانات

تدرس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إضافة نص نظامي ضمن اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام حماية البيانات الشخصية الصادر 2021، يلزم بموجبه جهة التحكم قبل القيام بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض إرسال المواد الدعائية أو التوعوية الحصول على موافقة المتلقي المستهدف، على أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وألا تُستخدم أي طرق مُضللة في سبيل الحصول عليها، إضافة إلى تمكين المتلقي من تخصيص الخيارات المتعلقة بالمواد الدعائية أو التوعوية محل الموافقة، وتوثيق موافقة المتلقي المستهدف بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلاً، ويأتي ذلك في إطار التعديلات التي تعتزم الهيئة إجراءها على اللائحة.

صاحب الطلب

تضمنت التعديلات المقترحة إعادة ترتيب إحدى المواد ضمن اللائحة، والتي تضمنت بعد التعديل: أن على جهة التحكم قبل القيام بمعالجة البيانات الشخصية للأغراض التسويقية الالتزام بالحصول على موافقة صاحب الطلب، وفي حال عدول صاحب البيانات عن موافقته على معالجة البيانات الشخصية للأغراض التسويقية، فيكون على جهة التحكم التوقف دون تأخير غير مبرر.

إجراءات وضوابط

كما تدرس الهيئة إضافة نص نظامي ضمن اللائحة المعدلة يتضمن أنه: على جهة التحكم أن تراعي عند إعدادها لسياسة الخصوصية مجموعة من المتطلبات، ومنها أن تتم صياغتها بلغة واضحة ومبسطة ومفهومة تراعي مستويات الفهم المختلفة بين فئات أصحاب البيانات الشخصية، وأن تتوافق مع اللغة المستخدمة في سياق تقديم الخدمات أو المنتجات لمختلف فئات أصحاب البيانات الشخصية المستهدف معالجة بياناتهم من خلال ذلك.

وتهدف الهيئة من وراء المشروع إلى إضفاء مزيد من الوضوح على الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية؛ بما يساعد الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام بالالتزام بأحكامه، ودعم الإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام النظام، بما يسهم في تحقيق الهدف من إصدار النظام والمتمثل في حماية البيانات الشخصية لضمان المحافظة على حقوق أصحابها وتعزيز الثقة في الخدمات المبنية على معالجة البيانات الشخصية.

نظام حماية البيانات الشخصية

ـ البيانات الشخصية

كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

ـ المُعالجة

أي عملية تُجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والفهرسة، والترتيب، والتنسيق، والتخزين.

ـ صاحب البيانات الشخصية

الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو من يمثله أو من له الولاية الشرعية عليه.

ـ جهة التحكم

أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك؛ سواء باشرت معالجة البيانات بوساطتها أم بوساطة جهة المعالجة.