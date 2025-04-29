شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الداخلية يشيد بالإعلام الرقمي في تعزيز الوعي الأمني والان نبدء بالتفاصيل

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الإعلام الرقمي

الدمام - شريف احمد - عقد مؤتمر الاتصال الرقمي بجامعة الملك عبدالعزيز الجلسة العلمية الثالثة تحت عنوان "دور الإعلام الرقمي في التوعية الأمنية"؛ بحضور مدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، وأدارها عضو هيئة التدريس بكلية الاتصال والإعلام أسامة البشري.وأكد العقيد طلال بن شلهوب أن الإعلام الرقمي يلعب دورًا محوريًا في التوعية؛ لسهولة الوصول للمعلومات عبر شبكة الإنترنت، ونشرها بسرعة وفعالية، مضيفًا أن المنصات الرقمية أسهمت في نشر الوعي وتنمية ثقافة المجتمع وتفاعله مع القضايا الأمنية.وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن الإعلام الرقمي له دور متنامٍ في نشر التوعية وإيصال المعلومات، وتوجيه الرأي العام، وتحفيز التفاعل مع القضايا المختلفة، فيما يتعلق برفع وعي المجتمعات؛ من خلال الانتشار الواسع والسرعة في الوصول إلى الجمهور بوقت قصير، مع نشر المعلومات والتثقيف؛ ما يعزز الشعور بالمسؤولية الجماعية.وأشار العقيد طلال بن شلهوب إلى أن الإعلام الرقمي يُعد أداة قوية لتعزيز الوعي الرقمي لدى المستخدمين، لما يتطلبه من مهنية إعلامية عالية لمواجهة التحديات المرتبطة بالمحتوى الرقمي؛ موصيًا بأهمية الاستفادة من تأثير الإعلام الرقمي في صناعة محتوى مميز يصنع التأثير الإيجابي للمجتمعات.