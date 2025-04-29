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وصول أولى طلائع الحجاج الباكستانيين إلى المدينة المنورة لعام 1446

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حذيفة القرشي - المدينة المنورة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، اليوم، أولى طلائع الحجاج الباكستانيين القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام، والبالغ عددهم 1,373 حاجًا، قدموا عبر رحلات الخطوط الجوية الباكستانية والخاصة من مدن كراتشي، ملتان، لاهور، كويتا، والعاصمة إسلام أباد.
وصول أولى طلائع الحجاج الباكستانيين إلى المدينة المنورة لعام 1446
وصول أولى طلائع الحجاج الباكستانيين إلى المدينة المنورة لعام 1446

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وكان في استقبال الحجاج لدى وصولهم سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة، الأستاذ أحمد فاروق، والقنصل العام الباكستاني السيد خالد مجيد، إضافة إلى مدير عام شؤون الحج الباكستاني السيد عبد الوهاب سومرو، ومدير مكتب شؤون الحجاج الباكستانيين في المدينة المنورة السيد ضياء الرحمن، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة، يتقدمهم مسؤول الوزارة في المدينة أبو هاني، إلى جانب عدد من المسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وصول أولى طلائع الحجاج الباكستانيين إلى المدينة المنورة لعام 1446

خطة متكاملة


أكدت الجهات المنظمة أن استقبال الحجاج جرى بسلاسة وفق خطة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات دخولهم وضمان راحتهم منذ لحظة وصولهم، في إطار ما تقدمه المملكة من خدمات متكاملة لضيوف الرحمن.
وصول أولى طلائع الحجاج الباكستانيين إلى المدينة المنورة لعام 1446

ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحجاج القادمين من باكستان هذا العام نحو 89 ألف حاج، في إطار التعاون المستمر بين الجهات ونظيرتها الباكستانية لضمان موسم حج منظم وآمن لجميع القادمين لأداء الشعيرة المباركة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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