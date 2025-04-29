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شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أولى طلائع الحجاج الباكستانيين إلى المدينة المنورة لعام 1446 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقبل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، اليوم، أولى طلائع الحجاج الباكستانيين القادمين لأداء مناسك الحج لهذا العام، والبالغ عددهم 1,373 حاجًا، قدموا عبر رحلات الخطوط الجوية الباكستانية والخاصة من مدن كراتشي، ملتان، لاهور، كويتا، والعاصمة إسلام أباد.
وكان في استقبال الحجاج لدى وصولهم سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة، الأستاذ أحمد فاروق، والقنصل العام الباكستاني السيد خالد مجيد، إضافة إلى مدير عام شؤون الحج الباكستاني السيد عبد الوهاب سومرو، ومدير مكتب شؤون الحجاج الباكستانيين في المدينة المنورة السيد ضياء الرحمن، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة، يتقدمهم مسؤول الوزارة في المدينة أبو هاني، إلى جانب عدد من المسؤولين من مختلف الجهات ذات العلاقة.
أكدت الجهات المنظمة أن استقبال الحجاج جرى بسلاسة وفق خطة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات دخولهم وضمان راحتهم منذ لحظة وصولهم، في إطار ما تقدمه المملكة من خدمات متكاملة لضيوف الرحمن.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحجاج القادمين من باكستان هذا العام نحو 89 ألف حاج، في إطار التعاون المستمر بين الجهات السعودية ونظيرتها الباكستانية لضمان موسم حج منظم وآمن لجميع القادمين لأداء الشعيرة المباركة.
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خطة متكاملة
أكدت الجهات المنظمة أن استقبال الحجاج جرى بسلاسة وفق خطة متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات دخولهم وضمان راحتهم منذ لحظة وصولهم، في إطار ما تقدمه المملكة من خدمات متكاملة لضيوف الرحمن.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد الحجاج القادمين من باكستان هذا العام نحو 89 ألف حاج، في إطار التعاون المستمر بين الجهات السعودية ونظيرتها الباكستانية لضمان موسم حج منظم وآمن لجميع القادمين لأداء الشعيرة المباركة.