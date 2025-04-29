شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى الدوحة، اليوم، في زيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة.ومن المقرر أن يترأس سموه، خلال الزيارة، الجانب السعودي في اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.وكان في استقبال سموه، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.