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وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية

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واس- الدوحة 0 تبليغ

وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى الدوحة، اليوم، في زيارة رسمية لدولة قطر الشقيقة.
ومن المقرر أن يترأس سموه، خلال الزيارة، الجانب السعودي في اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي القطري.

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وكان في استقبال سموه، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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